Üstüner, İngiltere merkezli, farklı üniversite ve araştırma kurumlarının katkı sunduğu uluslararası bir çalışmada, 2000–2025 yılları arasında yayımlanan araştırmaların incelendiğini ifade etti. Bu kapsamda şekerli içecek tüketimi ile ergenlerde görülen kaygı bozuklukları arasındaki bağın ele alındığını belirten Üstüner, fazla miktarda şekerli içecek tüketiminin kaygı riskinde artışla ilişkilendirildiğini söyledi.

“Yüzde 34 oranında artış gözlenmiş”

Araştırmada gazlı içecekler, enerji içecekleri, aromalı sular ile şeker eklenmiş çay ve kahve gibi ürünlerin değerlendirildiğini aktaran Üstüner, şu bilgileri paylaştı: “Bu çalışma, ergenlikteki beslenme alışkanlıklarının ruh sağlığıyla ilişkisini ortaya koyan önemli bir bilimsel çerçeve sunuyor. İncelenen dokuz araştırmanın yedisinde şekerli içecek tüketimi ile kaygı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edildi. Yapılan meta-analiz sonucunda ise yoğun şekilde şekerli içecek tüketen gençlerde kaygı bozukluğu görülme ihtimalinin yüzde 34 daha yüksek olduğu ortaya kondu.”

Ergenlikte beslenme alışkanlıkları belirleyici

Ergenlik döneminin hem bedensel hem de ruhsal gelişim açısından hassas bir süreç olduğuna dikkat çeken Üstüner, bu dönemde kazanılan yaşam tarzı alışkanlıklarının ilerleyen yıllarda ruh sağlığı üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Üstüner, “Beyin gelişiminin sürdüğü bu dönemde, yüksek şeker içeren ve besin değeri düşük içeceklerin sık tüketilmesi yalnızca fiziksel değil, ruhsal açıdan da risk oluşturabilir. Bu nedenle gençlerin beslenmesinde dengeli ve sağlıklı tercihlere yönelmek büyük önem taşır.” ifadelerini kullandı.

Şekerli içecekler duygu durumunu etkileyebilir

Aşırı şeker tüketiminin kan şekeri seviyelerinde ani değişimlere neden olabileceğini belirten Üstüner, bunun ruh hali üzerinde dolaylı etkiler yaratabileceğini söyledi. “Şekerli içecekler kısa süreli enerji artışı sağlasa da ardından gelen hızlı düşüş, yorgunluk, huzursuzluk ve gerginliği artırabilir. Bu dalgalanmalar özellikle ergenlerde kaygı belirtilerini tetikleyebilir.” dedi.

Aile ve okul çevresi kritik rol oynuyor

Gençlerin beslenme alışkanlıklarının oluşumunda aile ve okulun önemli bir etkisi olduğunu vurgulayan Üstüner, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının gerekliliğine dikkat çekti. “Gençlerin günlük hayatında su tüketimini artırmak, doğal ve besin değeri yüksek içecekleri tercih etmek ve enerji içecekleri gibi yüksek şeker içeren ürünleri sınırlandırmak, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı korumaya yardımcı olabilir” değerlendirmesinde bulundu.