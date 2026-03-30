Şekerbank, Güneydoğu Avrupa Fonu (European Fund for Southeast Europe-EFSE) ile

50 milyon euro tutarında, 7 yıla kadar vadeli yeni bir kredi anlaşması gerçekleştirdi.

EFSE’nin "Yeşil Liste" kriterleriyle uyumlu olarak kullandırılan sürdürülebilir tarım kredisi olma özelliği taşıyan kaynağın ilk dilimi sürdürülebilir tarım projelerinin desteklenmesinin yanı sıra KOBİ ve küçük işletmelerin finansmanında kullanılacak.

Türkiye’de kullandırılan sürdürülebilir tarım kredisi olma özelliği taşıyan kaynağın 20 milyon euro tutarındaki ilk dilimi ile sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak ve kırsal bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ ve küçük işletmeler de dahil olmak üzere finansmana erişimi sınırlı kesimlere destek verecek.