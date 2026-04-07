Şekerbank tarafından yapılan açıklamaya göre, finans sektöründe 28 yılı aşkın deneyime sahip olan Mustafa Çamlar, bankacılık kariyerine 1998'de start verdi.

Demirbank, Millennium Bank, QNB Türkiye ve DD Mortgage'ta görevler üstlenen Çamlar, Şekerbank'a katılmadan önce Denizbank bünyesinde Bireysel ve Özel Bankacılık Ürün Yönetimi ve Pazarlama Direktörü ve aynı zamanda Deniz Portföy AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yapıyordu.

Kariyeri boyunca bireysel kredi ürünleri, tüketici finansmanı süreçlerinin kurulması, müşteri kazanımına yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, finansal planlamayla hazine aktif-pasif yönetimi alanlarında çeşitli projelere liderlik eden Çamlar, ayrıca bankacılık ürünlerinin dijital kanallar üzerinden yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda aktif rolde bulundu.