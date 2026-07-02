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Kariyerine 2001 yılında Koçbank’ta başlayan Somer, uzun yıllar boyunca Koçbank, Finans Yatırım, Garanti Bankası, ING Türkiye ve ING Global gibi köklü kurumlarda önemli sorumluluklar üstlendi. Ticari bankacılık, hazine pazarlama ve kurumsal satış alanlarında uzmanlaşan Somer, en son olarak ING Group’ta Türkiye dahil dokuz farklı ülkenin finansal piyasa ürünlerinin dijitalleştirilmesi ve kurumsal müşteri çözümlerinin yaygınlaştırılması projelerini yönettiği Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Finansal Piyasalar Kurumsal Satış Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü mezunu olan Burak Somer, Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA derecesine sahip. Ayrıca SPL Düzey 3 ve SPL Türev lisansları bulunuyor.

BURAK SOMER’DEN İLK AÇIKLAMA

Şekerbank ailesine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Burak Somer, şunları söyledi:“Finansal piyasalar alanında yerel ve global ölçekte birçok kurumda edindiğim uzun yıllara varan tecrübem ile Türkiye’nin şube ağı ve müşteri tabanı ile en köklü bankalarından biri olan Şekerbank’ın büyüme hamlesine katkı sağlayacak olmaktan büyük heyecan duyuyorum. 75 yıla varan geçmişi boyunca ülkemizde sayısız kurumun büyüme yolculuğuna katkı sağlayan Şekerbank, önümüzdeki dönemde müşterilerimize değişen piyasa koşullarında katma değer sağlayan tam donanımlı çözümler sunarak tüm Türkiye genelindeki güçlü hizmet anlayışını daha da kuvvetlendirecek.”

Bu atama, Şekerbank’ın finansal piyasalar ve kurumsal satış alanındaki iddiasını güçlendirmesi açısından önem taşıyor.