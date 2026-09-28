Bursa-Ankara karayolu üzeri, İnegöl’ün kırsal Rüştiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük’ten İnegöl yönüne giden İzzet Ö.’nün kullandığı 16 BVV 696 plakalı şeker yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yağmur suyu kanalına uçtu.

Şeker yüklü TIR kanala uçtu: Yağmur felaket getir - Resim : 1

Kazada sürücü yaralanırken, TIR’da bulunan şekerler çevreye saçıldı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şeker yüklü TIR kanala uçtu: Yağmur felaket getir - Resim : 2

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir süre yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.