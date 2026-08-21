Gerede ilçesi D-750 kara yolunun Aktaş mevkisinde, Ankara yönüne giden Abdurrahman Bağcı yönetimindeki 34 FTC 696 plakalı şeker yüklü TIR’ın dorsesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, TIR’ı yol kenarına çekti.

Şeker yüklü TIR alev alev yandı: Yangın ağaçlara sıçradı - Resim : 1

Alevler kısa sürede büyürken, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

D-100 karayolunda tır yangınıD-100 karayolunda tır yangınıGündem

Ekiplerin müdahalesiyle TIR'daki ve ağaçlardaki yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Şeker yüklü TIR alev alev yandı: Yangın ağaçlara sıçradı - Resim : 3