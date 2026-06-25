Dünya edebiyatının en çok okunan eserlerinden biri olan “Şeker Portakalı”, aradan geçen yıllara rağmen geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı sürdürüyor. Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos tarafından kaleme alınan eser, küçük bir çocuğun yaşam mücadelesini ve duygusal dünyasını etkileyici bir dille anlatıyor.

İlk kez 1968 yılında yayımlanan roman, kısa sürede birçok ülkede büyük ilgi gördü. Türkiye’de de uzun yıllardır en çok okunan kitaplar arasında yer alan eser, özellikle ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin tercih ettiği yapıtlar arasında bulunuyor. Eğitimciler ve edebiyat uzmanları, kitabın çocukların empati kurma becerisini geliştirdiğini ve farklı yaşam koşullarını anlamalarına katkı sağladığını belirtiyor.

Romanın başkahramanı Zeze’nin yaşadığı zorluklar, aile ilişkileri ve hayal gücüyle kurduğu bağ, okurlar üzerinde derin izler bırakıyor. Uzmanlara göre kitabın yıllardır ilgi görmesinin temel nedenlerinden biri de evrensel temaları sade ve etkileyici bir anlatımla sunması.

EN ÇOK TAVSİYE EDİLENLER ARASINDA

Yayınevlerinden alınan bilgilere göre “Şeker Portakalı”, son yıllarda yeniden artan satış rakamlarıyla dikkat çekiyor. Dijital platformlarda yapılan kitap değerlendirmelerinde de eser, genç okurlar tarafından en çok tavsiye edilen klasikler arasında gösteriliyor.

Edebiyat çevreleri, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde bile klasik eserlerin önemini koruduğunu vurgularken, “Şeker Portakalı”nın farklı kuşakları ortak bir duyguda buluşturan nadir eserlerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Roman, insan sevgisi, dostluk ve umut gibi değerleri merkezine alan hikâyesiyle yeni nesiller tarafından keşfedilmeye devam ediyor.