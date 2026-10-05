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Kaynak: Haber Merkezi

Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası'nda kireç ocağında çalışma yapıldığı sırada karbonmonoksit zehirlenmesi meydana geldi. Gazdan etkilenen 45 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, hastaları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Köklü, 35 kişinin durumunun iyi, 10 kişinin ise orta seviyede olduğunu belirtti.

10 KİŞİYE İLERİ OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANACAK

Vali Köklü, 8 hastanın Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildiğini, 2 kişinin daha gönderileceğini açıkladı. Toplam 10 kişiye ileri oksijen tedavisi uygulanacağı, sevklerin tedbir ve müşahede amacıyla yapıldığı belirtildi.

Daha önce entübe edilen bir hastanın da entübasyondan çıktığı ve durumunun orta seviyeye döndüğü bildirildi.

Gazdan etkilenenler arasında fabrikanın itfaiye personeli ile bir polis memurunun da bulunduğu açıklandı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fabrikada AFAD ve ilgili ekiplerin önlem aldığı, durumun sabaha kadar takip edileceği bildirildi.