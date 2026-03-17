Ramazan boyunca değişen beslenme düzeninden sonra Şeker Bayramı’nda insanlar tatlıya yüklenebiliyor. Diyetisyen Özlem Berfin Abul, bayramın ilk gününde beslenmeye nasıl başlanmalı konusuna açıklık getirdi. Abul, Ramazan ayı boyunca metabolizmanın iftar ve sahur şeklinde iki öğün beslenmeye alıştığı için bayramın ilk günü Ramazan ayından önceki düzenine dönmesinin sindirim sistemini yorabileceğini söyledi. Abul, bu nedenle güne mutlaka hafif ama dengeli bir kahvaltıyla başlanması gerektiğinin altını çizdi.

‘PROTEİN VE LİF İHTİYACINI KARŞILAYIN’

Abul, "Kahvaltıda, yani günün en önemli öğününde; yumurta, peynir, zeytin, tam buğday veya çavdar ekmeği ve tabii ki tok tutmaya yardımcı olacak domates, salatalık gibi çiğ sebzeler tercih ederek günlük protein ve lif ihtiyacımızın bir kısmını karşılayabiliriz." diyerek şunları söyledi:

"Hamur işleri, şerbetli tatlılar, şekerlemeler veya kızartmalar ile güne başlamak kan şekerimizin hızlı yükselip düşmesine neden olabilir. Ayrıca gün içinde bol bol su tüketmeli ve mümkün olduğunca hareketli olmaya çalışmalıyız."

‘UFAK PORSİYON KONTROLLERİYLE KAN ŞEKERİ DENGELENEBİLİR’

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen baklava, şeker ve çikolata gibi tatlıların tüketimindeki porsiyon kontrolünün önemine değinen Abul, bayram ziyaretlerinde tatlı ikramlarını reddetmenin zor olabileceğini fakat ufak porsiyon kontrolleriyle kan şekeri dalgalanmalarının dengelenebileceğini belirtti.

"Eğer sağlıklı bir bireyseniz ve kilo kontrolü sürecinde değilseniz gün içinde genel olarak 2 dilim baklava veya 1 kâse şerbetli tatlı arasından seçim yapıp tüketebilirsiniz" diyen Abul şunları söyledi:

"Bir gün içerisinde birkaç farklı yere ziyaret yapılacaksa bir yerde tatlı yerken diğer yerde çay/kahve tüketmeyi tercih ederseniz bu da dengelemenize yardımcı olacaktır."

‘ŞERBETLİ TATLILAR MİDEYİ ZORLAYABİLİR’

Diyetisyen Abul, Ramazan boyunca vücudun belirli saatlerde ve belirli bir düzende enerji alımına alıştığından, bayram günü bir anda yüksek miktarda şeker tüketmenin bazı sağlık sorunlarına sebebiyet verebileceğini vurguladı. Abul, bu sağlık sorunlarının, baş ağrısı ve halsizlik ani kan şekeri yükselmesi veya düşmesi mide ağrısı ve hazımsızlık, şişkinlik veya reflü olabileceğine işaret etti.

Abul, özellikle şerbetli tatlıların ve şekerlemelerin fazla tüketiminin mideyi zorlayabileceğini vurguladı.

DİYABET HASTALARI EN ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKEN GRUPTA

Bayramda diyabet hastaları, mide rahatsızlığı olanlar veya kilo kontrolü yapan kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar yapan Abul,

"Diyabet hastaları bizim beslenmesine en çok dikkat ettiğimiz hastalardan biridir. Ani değişimler özellikle kan şekerine etki ettiği için bayramda en dikkatli olması gereken gruplar arasında yer alırlar" diyerek dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Bayramda:

Şerbetli tatlılardan mümkün olduğunca uzak durmalı,

Tatlı tüketilecekse çok küçük porsiyonlar tercih edilmeli,

Tatlı illaki tüketilecekse ana öğünden sonra tüketmeli,

Kan şekeri takibi ihmal edilmemeli ve özellikle bol bol su tüketilmelidir.

‘MİDE HASTALARI AZ VE SIK YEMELİ’

Abul, mide rahatsızlığı olan hastaların dikkat etmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

Çok şerbetli ve yağlı tatlılardan mümkün olduğunca kaçınmalı

Kızartma, kavurma ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalı

Çay, kahve ve asitli içecek tüketimini sınırlamalı

Az az ve sık yemek yemelidir.

‘BAYRAMI KENDİNİZE ZEHİR ETMEYİN’

"Kilo kontrolü yapan kişiler için ise belirli birkaç önerim var" diyen Abul, "Danışanlarıma her zaman önerdiğim gibi, bayramda kendini çok sıkmayı, kısıtlamayı doğru bulmuyorum. Sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz zamanlar bizim için kalori hesaplayarak günü kendimize zehir ettiğimiz anlardan ibaret olmamalı. Tabii ki özgür olurken bir yandan da sınırı aşmamalıyız" diye konuştu.

‘BOL SU İÇMEYİ İHMAL ETMEMELİYİZ’

Abul konuya ilişkin olarak şunları dile getirdi:

"Sabah kahvaltısını güzelce yaptıktan sonra, gün içinde tatlı tüketeceksek porsiyonuna dikkat ederek tüketebiliriz. Bir dilim şerbetli tatlı yemenin kimseye bir zararı olacağını düşünmüyorum. Yemekleri yerken ana yemek öncelikli olur ve pilav, makarna, ekmek biraz arka planda kalırsa tabii ki çok daha iyi olur. En önemli nokta ise bu kalabalık ve eğlencenin içinde bol su içmeyi ihmal etmemek."

‘ŞERBETLİ YERİNE SÜTLÜ TATLI TERCİH EDİLEBİLİR’

Önemli olanın her zaman doz olduğunu, amacın yasaklarla yaşamak değil, yasaksız dengeli bir yaşam sürdürebilmek olduğunun altını çizen Abul, bayram boyunca hem ikramları geri çevirmeden hem de sağlıklı beslenmeyi korumak için pratik önerilerini şöyle sıraladı: