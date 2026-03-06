Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, "İstatistiklerle Kadın, 2025" bültenini yayımladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Amasya’nın demografik yapısı, evlilik ve boşanma istatistikleri netleşti.

AMASYA NÜFUSUNUN YÜZDE 49,71’İ KADINLARDAN OLUŞUYOR

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde kadın nüfus oranı %49,98 olarak kaydedilirken, Amasya’da bu oran Türkiye ortalamasının biraz altında kaldı.

AMASYA NÜFUS DAĞILIMI

Toplam Nüfus: 342.242 kişi

Erkek Nüfus: 172.102 kişi (%50,29)

Kadın Nüfus: 170.140 kişi (%49,71)

Bu oranla Amasya, Türkiye genelindeki 81 il arasında kadın nüfus oranı sıralamasında 50. sırada yer aldı.



AMASYA’DA KADIN NÜFUSUNUN ZİRVESİ: HAMAMÖZÜ

Amasya’nın 7 ilçesi kadın nüfus oranlarına göre incelendiğinde, listenin başında %51,79 ile Hamamözü yer alıyor. İlçelerdeki kadın nüfus oranları şu şekilde sıralandı:

Hamamözü: %51,79

Taşova: %50,71

Merzifon: %50,57

Suluova: %50,35

Merkez: %49,01

Göynücek: %48,92

Gümüşhacıköy: %48,90

İLK EVLENME YAŞI VE CİNSİYET ARASINDAKİ FARKLAR

2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 26,0 olarak belirlendi. Amasya’da da kadınlar için bu yaş 26,0 olarak kayıtlara geçti.

Amasya, 2,1 yaş farkı ile Türkiye ortalamasından (2,5) daha düşük bir farka sahip. Türkiye'de yaş farkının en yüksek olduğu il 3,8 yaş ile Kars, en düşük olduğu il ise 1,9 yaş ile Kastamonu oldu.

BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ: AMASYA 39. SIRADA

Amasya’da kaba boşanma hızı binde 2,18 olarak gerçekleşti. Bu oranla şehir, Türkiye genelinde 81 il arasında 39. sırada yer alıyor.

En yüksek boşanma hızı: İzmir (Binde 3,28)

En düşük boşanma hızı: Hakkari (Binde 0,51)

Amasya: Binde 2,18 (Türkiye ortalaması binde 2,26)