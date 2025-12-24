SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehrin tüm mahallelerindeki cadde ve sokak isimlerinin yazılı olduğu tabelalar yenileniyor.

Şehrin dört bir köşesinde fiziki çalışmaları gerçekleştiren Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri güzel bir çalışmayı daha uygulamaya koyuyor.

Beşiktaş Mahallesi’nde başlayan çalışma kapsamında hazırlanan yeni tabelalarda mahalle ismi yanı sıra cadde, sokak ve yön işareti yer alıyor.

Mahalle muhtarları ve sakinleri de gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.