İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İETT A Milli Futbol Takımının küresel sahnedeki heyecanına ortak olmak için özel bir görsel tasarıma imza attı. Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan FIFA Dünya Kupası Meksika ile Güney Afrika karşılaşmasıyla başlarken İETT de bu büyük coşkuyu yirmi dört yıl aradan sonra turnuvada yer alacak olan A Milli Takıma destek çalışmasını İstanbul’un caddelerine ve yollarına taşıdı.

Türkiye tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası’na katılarak önemli bir başarıya imza attı. Tüm Türkiye’nin tek yürek olarak ay yıldızlı ekibi destekleyeceği bu dev organizasyon öncesinde İETT şehrin ikonik ulaşım araçlarını adeta birer motivasyon merkezine dönüştürdü.

Proje kapsamında özel görsel tasarımlarla giydirilen üç metrobüs aracı törenle hizmete alındı. Turnuva ruhunu yansıtan metrobüsler yirmi dört saat boyunca kesintisiz olarak çalışacak. İstanbul’un can damarı olan elli iki kilometrelik dev hat üzerinde hareket edecek olan bu özel araçlar Asya ve Avrupa kıtalarını on beş Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden birbirine bağlarken milli gururu kıtalararası taşıyacak.

Bu hat dünyanın en uzun metrobüs hatlarından biri olarak her gün yüz binlerce yolcuyu taşıyor. Şimdi ise araçlardaki ay yıldızlı motifler ve milli renkler sayesinde her yolculuk bir gurur anına dönüşüyor. Yolcular metrobüse binerken milli takıma olan desteğini doğrudan hissediyor ve bu görsel şölen günlük rutini coşkulu bir deneyime çeviriyor.

İSTANBUL OTOBÜSLERİ AY YILDIZLI TASARIMLARLA DONATILDI

Milli Takım temalı özel tasarım otobüsler İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki en yoğun güzergâhlarda eş zamanlı olarak seferlerine başladı. İstanbulluları turnuva havasına sokacak ve şehrin dört bir yanında görsel bir şölen sunacak olan otobüsler yoğun hatlarda görev yapıyor.

22RE / Fatih Sultan Mehmet – Beşiktaş

76O / Avcılar Cihangir Mahallesi – Otogar

88A / Sultangazi Peron – Yenikapı

16 / Pendik – Kadıköy

16A / Pendik – Üsküdar

131Y / Çekmeköy – Samandıra – Kartal

Bu güzergâhlar şehrin en kalabalık noktalarını birbirine bağlıyor. Özel tasarımlar sayesinde her otobüs kırmızı beyaz renkler ve ay yıldız motifleriyle donatılarak yoldan geçen herkese milli heyecanı hatırlatıyor. Yolcular bu araçlara binerken fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşarak turnuva coşkusunu daha geniş kitlelere yayıyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı yirmi dört yıl aradan sonra üçüncü kez Dünya Kupası’nda yer alarak tarihi bir dönemeç yaşıyor. Daha önce bin dokuz yüz elli dört ve iki bin iki yıllarında katılan milliler iki bin iki turnuvasında yarı finale kadar yükselerek büyük başarı elde etmişti.

Şimdi yirmi altı yılında tekrar sahne alan ekip tüm ülkenin gurur kaynağı oluyor. Turnuva dün akşam Meksika ile Güney Afrika karşılaşmasıyla resmen başladı ve grup maçları heyecanla devam ediyor.

İETT bu süreçte sadece ulaşım hizmeti vermekle kalmıyor aynı zamanda günlük hayatta milli birliği güçlendiriyor. Özel tasarlanmış araçlar sayesinde İstanbullular işine okula ya da evine giderken bile milli takıma destek olma fırsatı buluyor.