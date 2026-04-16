Hazine avı heyecanı başlıyor
Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek özel etkinlik, macera tutkunları ile koleksiyonerleri aynı heyecanda buluşturacak. Şehir genelinde saklanacak değerli parçalar için yüzlerce kişinin yarışması bekleniyor.
Şehrin dört bir yanına hazine saklandı: İpuçlarını bulan servet kazanacak
San Francisco’da düzenlenecek sıra dışı etkinlikte, değeri 50 bin doları aşan nadir paralar kentin farklı noktalarına gizlenecek. İpuçlarını takip edip hazineleri bulan katılımcılar büyük ödüllerin sahibi olacak.
Şehrin gizli noktalarına saklanacak
Organizatörler, nadir paraları San Francisco’nun farklı bölgelerindeki halka açık alanlara yerleştirecek. Katılımcılar, verilen ipuçlarıyla bu noktalara ulaşmaya çalışacak.
Toplam değer 50 bin doları aşıyor
Etkinlik kapsamında dağıtılacak ödüllerin toplam değerinin 50 bin doların üzerinde olduğu açıklandı. Bu rakam, hazine avına ilgiyi daha da artırdı.
Büyük ödül dikkat çekiyor
En dikkat çeken parça ise 1851 yılına ait özel bir altın para oldu. Yaklaşık 25 bin dolar değerindeki bu nadir parça, organizasyonun en büyük ödülü olarak öne çıkıyor.
İpuçları anlık paylaşılacak
Katılımcılar gün boyunca belirli aralıklarla paylaşılacak ipuçlarını takip edecek. Her yeni bilgi, hazinenin yerini bulmak için yarışta avantaj sağlayacak.
Kazı yapmak yasak, alanlar açık
Organizatörler, tüm ödüllerin halka açık noktalara bırakılacağını duyurdu. Herhangi bir kazı yapılmasına ya da özel mülklere girilmesine gerek olmayacağı özellikle vurgulandı.
Sadece ödül değil keşif fırsatı
Etkinlik, para ödülünün yanı sıra katılımcılara San Francisco’nun farklı bölgelerini keşfetme imkanı da sunacak. Bu yönüyle organizasyon, macera severler için unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.