2. İnönü Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği’nde gerçekleştirilecek anma töreni öncesi Bozüyük Belediyesine bağlı ekiplerin hazırlıkları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehitlik alanında genel temizlik çalışmaları yapılırken, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi titizlikle gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehitliğin duvarlarını boyayarak alanı daha temiz ve bakımlı hâle getiriyor.