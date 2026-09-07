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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep / Mete Büyükmurat / Yeniçağ



Gaziantep’te Şehitkamil Belediye Meclisi’nde gündeme gelen uyuşturucu testi çağrısına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye personeline yönelik uyuşturucu taramalarının başladığını, yapılan testlerden birinde bir şoförün sonucunun pozitif çıktığını ve söz konusu çalışanın iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

Yılmaz ayrıca uygulamanın belediye personeliyle sınırlı kalmamasını isteyerek, tüm belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcılarının da kan, saç ve idrar testi yaptırması çağrısında bulundu.

BELEDİYE PERSONELİNDE UYUŞTURUCU TARAMASI BAŞLATILDI

Şehitkamil Belediye Meclisi toplantısında konuşan Başkan Umut Yılmaz, belediye çalışanlarına yönelik uyuşturucu taramalarının başladığını açıkladı.

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre daha önce yapılan taramalardan birinde belediyede şoför olarak çalışan bir personelin uyuşturucu testinin pozitif sonuç verdiği tespit edildi. Yılmaz, söz konusu çalışanın iş akdinin feshedildiğini söyledi.

Bu bilgi bağımsız bir laboratuvar raporundan değil, Belediye Başkanı Yılmaz’ın mecliste yaptığı açıklamadan aktarılıyor.

UMUT YILMAZ KENDİ TEST SONUCUNU DA AÇIKLAYACAK

Başkan Yılmaz, uyuşturucuyla mücadele konusunda yöneticilerin ve siyasetçilerin de topluma örnek olması gerektiğini belirterek kendi uyuşturucu test raporunu da gelecek meclis toplantısında sunacağını açıkladı.

Yılmaz, belediye çalışanlarının denetlendiği bir süreçte siyasi ve idari yöneticilerin bu uygulamanın dışında kalmaması gerektiğini vurguladı.

TÜM MECLİS ÜYELERİNE TEST ÇAĞRISI

Yılmaz, Şehitkamil Belediye Meclisi’nde grubu bulunan bütün siyasi partilere ve bağımsız üyelere çağrıda bulundu.

Gelecek meclis toplantısında ortak bir yazılı önerge hazırlanmasını isteyen Yılmaz, önergenin oy birliğiyle kabul edilmesi ve ardından tüm meclis üyelerinin uyuşturucu testine katılması yönünde talepte bulundu.

Çağrının yalnızca meclis üyelerini değil, meclis üyesi olan veya olmayan tüm belediye başkan yardımcılarını da kapsaması istendi.

KAN, SAÇ VE İDRAR TESTİ YAPILMASI İSTENİYOR

Başkan Yılmaz’ın önerisine göre uygulamanın yalnızca standart idrar testiyle sınırlı kalmaması planlanıyor.

Meclis üyeleri ve başkan yardımcılarına kan, saç ve idrar testi yapılmasını isteyen Yılmaz, testlerin resmi bir devlet hastanesinde gerçekleştirilmesini önerdi. Test yapılacak hastanenin bilgisinin siyasi parti ilçe başkanlarına ve meclis üyelerine yaklaşık bir hafta önceden bildirileceğini ifade etti.

ÖNERİ İLK OLARAK MECLİSTE GÜNDEME GELDİ

Uyuşturucu testi konusu Şehitkamil Belediye Meclisi toplantısında CHP’li bir meclis üyesinin belediye çalışanlarının uyuşturucu kullanımı açısından denetlenmesine yönelik önerisiyle gündeme geldi.

Bunun üzerine söz alan Umut Yılmaz, uyuşturucuyla mücadelenin çalışanlardan siyasetçilere kadar herkesi kapsaması gerektiğini belirterek çağrının kapsamını genişletti.

MECLİS ÜYELERİNE HENÜZ TEST YAPILMADI

Haberde özellikle bu ayrımın korunması gerekiyor.

Belediye personeline yönelik taramalar başlamış durumda. Ancak belediye meclis üyelerine ve başkan yardımcılarına yönelik toplu test henüz gerçekleştirilmedi. Bunun için gelecek meclis toplantısında ortak önerge verilmesi bekleniyor.

Dolayısıyla “tüm meclis üyelerine uyuşturucu testi yapıldı” veya “test sonuçları belli oldu” şeklindeki ifadeler şu aşamada doğru değil.

GÖZLER GELECEK ŞEHİTKAMİL BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINDA

Sürecin bundan sonraki en önemli aşaması gelecek belediye meclisi toplantısı olacak.

Umut Yılmaz’ın kendi test raporunu açıklaması, siyasi grupların ortak önergeye imza verip vermeyeceği ve meclis üyelerinin toplu teste katılıp katılmayacağı bu toplantıda netleşebilir.