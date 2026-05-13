Milli Savunma Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda hazırlanan düzenleme kapsamında, şehit ailelerine verilen aylıkların artırılması ve şehit çocuklarına yeni haklar tanınması planlanıyor. AK Parti, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hakları genişletecek yeni bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmaya hazırlanıyor.

ŞEHİT YAKINLARI İÇİN SOSYAL HAKLARI GENİŞLETEN YENİ TEKLİF

AK Parti tarafından hazırlanacak 14 maddelik kanun teklifinde, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yer alan malul gaziler ile şehit yakınlarına yönelik sosyal desteklerin artırılması hedefleniyor.

Teklif kapsamında, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılacak. Ayrıca ücretsiz seyahat hakkı ile vergi mevzuatına ilişkin bazı düzenlemelerin de “pozitif ayrımcılık” ilkesi doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi öngörülüyor.

ŞEHİT YAKINI AYLIĞI İKİ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKACAK

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise şehit yakınlarına ödenen aylıklarla ilgili oldu.

Mevcut uygulamada şehit yakınlarına 11 bin 858 lira aylık ödeme yapılıyor. Yeni teklifin yasalaşması halinde, şehit yakını aylığının aile başına iki asgari ücret seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Ayrıca şehidin anne ve babasına ayrı ayrı olmak üzere toplamda iki asgari ücret tutarında maaş verilmesi hedefleniyor.

GAZİLER İÇİN VERGİ VE ULAŞIM HAKLARINDA YENİ DÜZENLEME

Hazırlanan teklif kapsamında malul gazilere yönelik bazı sosyal hakların da genişletilmesi bekleniyor.

Özellikle ücretsiz ulaşım hakkı ve vergi düzenlemelerinde yapılacak değişikliklerle gazilere yönelik pozitif ayrımcılığın artırılması amaçlanıyor. Yeni düzenlemelerin sosyal destek mekanizmasını güçlendirmesi bekleniyor.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA “ONURSAL ŞEHİT ÇOCUĞU” KİMLİĞİ VERİLECEK

Kanun teklifinde şehit çocuklarını ilgilendiren yeni bir uygulama da yer alıyor.

Buna göre, 25 yaşını dolduran şehit çocuklarının mevcut “şehit çocuğu” kimlikleri, “onursal şehit çocuğu” kimliğine dönüştürülecek.

Yeni kimlik kartı sayesinde şehit çocuklarının sahip olduğu hakların önemli bölümünün 25 yaş sonrasında da devam etmesi hedefleniyor.

ÜCRETSİZ ULAŞIM VE SEYAHAT HAKKI DEVAM EDECEK

Yeni düzenleme ile özellikle ücretsiz ulaşım ve seyahat hakkının korunması planlanıyor.

Böylece 25 yaş sonrası mevcut haklarını kaybetme riski yaşayan şehit çocuklarının sosyal haklardan yararlanmaya devam etmesi amaçlanıyor.

BU HAFTA MECLİS’E SUNULACAK

AK Parti’nin, biri şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hakları içeren, diğeri ise insani yardım sistemine ilişkin olmak üzere iki ayrı kanun teklifini bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor.