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Kaynak: AA

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KDM-ORG platformunun, Türk sivil havacılığında eğitim, sınav ve yetkinlik süreçlerini dijital ve veriye dayalı bir sistemle yürüttüğünü ifade etti.

Platform üzerinden sivil havacılığın farklı alanlarına yönelik eğitim süreçlerinin tek bir merkezden yönetildiğine dikkat çeken Uraloğlu, sistemde halihazırda 750’den fazla eğitimin yer aldığını bildirdi.

Şehit yakınları ve gazilere sunulan ayrıcalığa vurgu yapan Uraloğlu, “KDM-ORG platformunda yer alan teorik eğitimler, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz sunuluyor. Bu uygulamayla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sivil havacılık alanındaki eğitimlere kolay erişimini sağlıyor, mesleki gelişimlerini destekliyor ve havacılık sektöründeki kariyer imkanlarına erişimlerine katkı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.