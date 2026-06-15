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Kaynak: AA / DHA / İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Sanata Teşvik, Sanatla Yaşam Projesi" kapsamında Ordu'da anlamlı bir sergi açıldı. Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının hazırladığı el sanatları eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

126 SAATLİK EĞİTİMİN ÜRÜNLERİ SERGİLENDİ

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi'nde düzenlenen sergide, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 126 saatlik Filografi Kursu'na katılan kursiyerlerin eserleri yer aldı.

El emeği ve büyük bir özveriyle hazırlanan çalışmalar, sergiye katılan davetliler tarafından ilgiyle incelendi.

"ESERLER DERNEĞE KATKI SAĞLAMAK İÇİN SATIŞA SUNULDU"

Serginin açılışında konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, projenin Ordu Valiliği öncülüğünde; Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altınordu Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Korkmaz, kurs süresince hazırlanan eserlerin hem sanatsal üretime katkı sunduğunu hem de derneğe destek amacıyla satışa çıkarıldığını ifade etti.

SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ ÖNE ÇIKTI

Proje kapsamında katılımcıların sanatsal faaliyetlerle kendilerini ifade etmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve sosyal hayata daha aktif katılmaları hedefleniyor.

Yetkililer, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünden yararlanılarak yürütülen çalışmaların katılımcıların özgüvenlerine de önemli katkılar sunduğunu belirtti.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen Ordu Valisi Muammer Erol, kursiyerlerin hazırladığı eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programa ayrıca Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide yer alan eserler, ziyaretçilerden tam not alırken şehit yakınları ve gazilerin sanata olan ilgisini de gözler önüne serdi.