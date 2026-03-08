Gazi olan babasının isteğiyle 2020 yılında polislik mesleğine adım atan Merve Nur Kaya ile geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Serdar Gören'in kızı Sıla Gören, babalarından devraldıkları bayrağı ileriye taşımanın gururunu yaşıyor.

Şanlıurfa'da 2014 yılında bir olaya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Serdar Gören'in kızı Sıla Gören, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde 7 ay önce görevine başladı.

21 yaşındaki Gören, küçük yaşlardan itibaren babasının mesleğine duyduğu sevgi ve bağlılıktan etkilendiğini söyledi.

Babasının şehadet haberini aldığında henüz 10 yaşında olduğunu anlatan Gören, o günlerin ailesi için oldukça zor geçtiğini ifade etti.

Babasıyla ilgili hatıraların meslek seçiminde önemli rol oynadığını dile getiren Gören, "Babam mesleğini çok seviyordu ve bu sevgiyi bize de aşılamıştı. Onun anlattığı görev hikayeleriyle büyüdüm. Bu yüzden polis olmayı istedim." dedi.

Gören, mesleğini babasından kalan bir emanet olarak gördüğünü belirterek, üniformayı taşımanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Kadınların istedikleri her mesleği başarabileceğine inandığını vurgulayan Gören, "Babamın bana bıraktığı bu mesleği en iyi şekilde yapmaya çalışacağım." ifadesini kullandı.

BABASININ İSTEĞİYLE POLİS OLDU

Hakkari'de 1993 yılında gazi olan babasının isteğiyle 2020 yılında polislik mesleğine başlayan 28 yaşındaki Merve Nur Kaya da annelikle kazandığı sabır ve şefkati görevine yansıtarak vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor.

İstanbul ve Uşak'ta görev yaptıktan sonra 2025 yılının ocak ayında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görev yapmaya başlayan Kaya, babasının mesleğine duyduğu saygı ve gururun kendisini polis olmaya yönlendirdiğini söyledi.

Kaya, Hakkari’de 1993 yılında terör örgütüyle girilen çatışmada gazi olan babası Teoman Kaya sayesinde mesleğine olan bağlılığını hiçbir zaman kaybetmediğini belirtti.

Merve Nur Kaya, babasının kendisini üniforma içinde gördüğünde büyük gurur duyduğunu belirterek, "Emekliliğini de görürüz inşallah" diye şaka yaptığını kaydetti.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 5 yıl önce hayatını kaybeden babasından öğrendiği sabır ve cesaretin kendisine ilham verdiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Babam mesleğini hep gururla yaptı. Onun devletine olan bağlılığını, sabrını ve cesaretini görerek büyüdüm. Bu yüzden polis olmak benim için sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir gurur."

Anne olduktan sonra polislik görevine bakış açısının da değiştiğini ifade eden Kaya, 3,5 yaşındaki çocuğuna yaptığı anneliğin kendisine daha fazla sabır ve şefkat kazandırdığını söyledi.

Anneliğin büyük bir sabır öğrettiğini anlatan Kaya, "Bu duygular görevimde de bana yardımcı oluyor. Vatandaşlara karşı daha anlayışlı ve sabırlı olabiliyorum." dedi.

Kaya, kadınların her meslekte başarılı olabileceğine inandığını belirterek aynı azim ve kararlılıkla görevini sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.