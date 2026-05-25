Çorlu’da 17 Mayıs günü yaşanan olayda, hakkında tedavi kararı bulunan Orhan Altan (24) isimli saldırganın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğrayan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit olmuştu. 18 Mayıs’ta Şehit Erkan Tütüncüler için düzenlenen cenaze törenine, üzerine Türk bayrağı sararak katılan fabrika işçisi Ahmet Kartal, şehitlikte duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Kartal, tören sırasında yüksek sesle şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vatana, millete, güvenlik güçlerimize sıkılan eller kırılsın, kahrolsun. Hepimiz askeriz, hepimiz polisiz, hepimiz jandarmayız. Rabbim bir daha böyle bir acı göstermesin."

BEYİN KANAMASINA YENİK DÜŞTÜ

Konuşmasının ardından bir süre sonra fenalaşarak yere yığılan Ahmet Kartal’a ilk müdahale tören alanındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kartal, tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu.

Vatan sevgisiyle son nefesine kadar güvenlik güçlerinin yanında olan Ahmet Kartal, Çorlu’da düzenlenen törenle toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

17 Mayıs günü Reşadiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesi gereken Orhan Altan, kendisini hastaneye götürmek için gelen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç’a saldırmış, iki polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Katil zanlısı Altan ise olay günü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.