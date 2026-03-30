İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ

Mersin’de görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Serkan Ünal için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Kırıkkale’ye uğurlandı.

MERSİN ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Mersin’de görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Polis Memuru Serkan Ünal için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, şehidin öz geçmişi okunurken, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ünal’ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Kırıkkale’ye gönderildi.

PROTOKOL TÖRENDE YER ALDI

Düzenlenen cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros başta olmak üzere protokol üyeleri katıldı.

Vali Atilla Toros, şehit polis memuru için başsağlığı mesajında bulunarak, “Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Törene ayrıca TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ile Mersin Milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır ve Burhanettin Kocamaz da katıldı.

DEVLET ERKANI YALNIZ BIRAKMADI

Şehit polis için düzenlenen törene il protokolü ve emniyet teşkilatı yoğun katılım gösterdi. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, şehidin ailesi ve yakınlarına destek verildi.

GÖZLER SÜRECE ÇEVRİLDİ

Şehit Serkan Ünal’ın uğurlanmasının ardından, benzer kazaların önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ve güvenlik uygulamaları yeniden gündeme geldi. Olay, kamuoyunda derin üzüntü oluştururken, şehitlere yönelik vefa ve destek mesajlarının artarak sürmesi bekleniyor.