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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Mavi Vatan’da asayişi sağlamak, terör unsurlarını bertaraf etmek ve kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla gücüne güç kattı. İnebolu ilçesinde düzenlenen görkemli bir törenle, emniyet teşkilatının yeni gözbebeği olan deniz kontrol botu dualarla hizmete alındı. Ancak törene damga vuran an, botun üzerine yazılan o isim oldu.

UNUTULMAZ KAHRAMANIN İSMİ VERİLDİ: ÇOCUKLARI BİZE EMANET

Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 2024 yılında şehit olan ve uyuşturucuyla mücadelede sergilediği kahramanlıklarla hafızalara kazınan Polis Memuru Ahmet Şahan’ın ismi, yeni karakol botuna verildi. Şehidin ailesinin de katıldığı törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, duygu dolu bir konuşma yaparak şunları söyledi:

"Bugünkü maliyetiyle yaklaşık 28 milyon lira civarında bir bedelle ilçemize kazandırılan bu tekne çok kıymetli. Ahmet Şahan kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Kendisi uyuşturucuyla mücadelede kendisini bu işe adamış, sahada herkese örnek olmuş müstesna bir kardeşimizdi. Onun ailesi, çocukları artık Türk milletine emanet, çocukları bizim çocuklarımız."

KARADENİZ'İN EN UZUN SAHİL ŞERİDİNE "KİLİT" KORUMA

Kastamonu'nun Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip illerinden biri olduğunu hatırlatan Vali Dallı; Sahil Güvenlik, Emniyet ve Liman Başkanlığı koordinasyonunda bu bot sayesinde Mavi Vatan'da suç ve suçluyla mücadelede çok daha üstün bir kabiliyete ulaşıldığını belirtti.

İl Emniyet Müdürü Tamer Taş ise İstiklal Mücadelesi'nin sembolü olan İnebolu'da bu botun hizmete alınmasının manevi önemine dikkat çekti.

BU BOT HER ALANDA GÖREV YAPACAK

28 milyon liralık yeni kontrol botunun Karadeniz'de üstleneceği kritik görevler ise şu şekilde sıralandı

"Deniz yoluyla gelebilecek asayiş ve terör unsurlarının bertaraf edilmesi, göçmen kaçakçılığının ve deniz üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi, denizlerdeki tarım faaliyetleri kapsamında kaçak avcılığın engellenmesi, Karadeniz'in hırçın sularında yaşanabilecek boğulma vakalarında hızlı arama-kurtarma operasyonları yapılması."

Duaların okunmasının ardından kesilen kurdeleyle birlikte Şehit Ahmet Şahan'ın adını taşıyan kontrol botu ilk seferi için Karadeniz'e açıldı. Tören sonunda Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, şehidin eşi Müjgan Şahan'a anlamlı bir hediye takdim etti.