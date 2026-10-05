Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Şırnak’ta 5 Eylül 2015 tarihinde terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü süreçte, 1 Ekim 2015 tarihinde şehit olan Polis Memuru Yunus Emre Akbaş, şehadetinin yıl dönümünde Aksaray’daki kabri başında dualarla yad edildi. Anma programına şehidin ailesinin yanı sıra Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ile Konya Özel Harekât Bölge Başkanlığı personeli katıldı.

ŞIRNAK’TAKİ HAİN SALDIRIDA AĞIR YARALANMIŞTI

Türkiye’nin terörle mücadelesinde görev yapan kahraman güvenlik güçlerinden Polis Memuru Yunus Emre Akbaş, 5 Eylül 2015 tarihinde Şırnak’ta terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralandı.

Saldırının ardından tedavi altına alınan Akbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve 1 Ekim 2015 tarihinde şehit oldu.

Aradan geçen yıllara rağmen şehit Polis Memuru Yunus Emre Akbaş’ın hatırası ailesi, silah arkadaşları ve meslektaşları tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

ŞEHADET YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI

Şehit Polis Memuru Yunus Emre Akbaş, şehadetinin yıl dönümünde Aksaray’da düzenlenen programla kabri başında anıldı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen anma programına, şehidin kıymetli ailesinin yanı sıra Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve Konya Özel Harekât Bölge Başkanlığı personeli katıldı.

Şehidin kabri başında Kur’an-ı Kerim okunurken, dualar edildi. Programda şehit Yunus Emre Akbaş’ın aziz hatırası yad edildi.

AİLESİ VE MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Şehitlerin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmanın öneminin bir kez daha ortaya konulduğu anmada, Yunus Emre Akbaş’ın ailesi de yalnız bırakılmadı.

Meslektaşları ve özel harekât personelinin katılımı, şehit polis memurunun görev arkadaşları tarafından unutulmadığını bir kez daha gösterdi.

Emniyet teşkilatı mensupları, görevleri sırasında hayatını kaybeden silah arkadaşlarının hatıralarını yaşatmaya devam ederken, şehit ailelerinin de her zaman yanında olduklarını ortaya koydu.

“MEKÂNI CENNET, RUHU ŞAD OLSUN”

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, şehit Polis Memuru Yunus Emre Akbaş rahmet ve dualarla anıldı.

Paylaşımda, “Mekânı cennet, ruhu şad olsun.” ifadelerine yer verildi.

10 YIL GEÇSE DE UNUTULMADI

Yunus Emre Akbaş’ın şehadetinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, aziz hatırası unutulmadı.

Terörle mücadelede görev yaparken hayatını kaybeden şehitlerin isimleri, görev yaptıkları teşkilatların yanı sıra aileleri ve millet tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Şehit Polis Memuru Yunus Emre Akbaş da şehadet yıl dönümünde kabri başında edilen dualarla bir kez daha anıldı.

Ailesi, meslektaşları ve sevenlerinin katıldığı anmada, Türkiye’nin güvenliği için görev yaparken hayatını kaybeden tüm şehitler bir kez daha rahmet ve minnetle yad edildi.

Şehit Polis Memuru Yunus Emre Akbaş başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz.