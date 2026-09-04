Şehit polis Melih Kaygusuz dualarla uğurlandı

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bugün kahraman meslektaşımız, Şehidimiz Melih Kaygusuz'u son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin. Başta yüreği yanan kıymetl ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına, Kahraman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Meslektaşımız, Şırnak Cizre ilçesinde görev yaptığı esnada meydana gelen elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı; fakat geride şerefli bir hatıra bıraktı. Unutmayalım ki Şehitlik vatan sevgisinin en yüce makamıdır. Bu vesileyle, başta şehit Polis Memuru Melih Kaygusuz olmak üzere, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla yâd ediyoruz" dedi.