

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Şehit Polis Memuru Erdal Altunkaya, şehadetinin yıl dönümünde Aksaray’ın Ağaçören ilçesine bağlı Güzelöz Köyü’nde düzenlenen anlamlı programla anıldı. Kaymakam Metin Korkmaz ve ilçe protokolünün katıldığı anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi, aziz şehitler rahmet ve minnetle yad edildi.

Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler, milletimizin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Şehit Polis Memuru Erdal Altunkaya, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Güzelöz Köyü’nde düzenlenen programla bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı. Program, devlet protokolü ile vatandaşları aynı duyguda buluşturan anlamlı bir birlik tablosuna sahne oldu.

“VATAN SİZE MİNNETTARDIR”

Ağaçören Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen anma programına;

Ağaçören Kaymakamı Metin Korkmaz

İlçe Jandarma Komutanı Oğuzcan Şahin

İlçe Emniyet Amiri Harun Kolyiğit

Güzelöz Köyü Muhtarı Öcalan Mutlu

Şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş

katılım sağladı.

Şehidin kabri başında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Programda, vatan uğruna can veren tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

“FEDAKÂRLIKLARI UNUTULMAYACAK”

Anma programında yapılan değerlendirmelerde, şehitlerin fedakârlığının milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü sembollerinden biri olduğu vurgulandı.

Şehit Polis Memuru Erdal Altunkaya’nın aziz hatırasının daima yaşatılacağı belirtilirken, “Vatan size minnettardır” mesajı güçlü şekilde verildi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Program, sadece bir anma değil; aynı zamanda milli birlik ve dayanışmanın somut göstergesi olarak dikkat çekti. Devlet protokolü ile vatandaşların aynı safta yer alması, şehitlerin hatırasına duyulan saygının ortak vicdanda ne kadar güçlü yer tuttuğunu bir kez daha ortaya koydu.

Şehadetinin yıl dönümünde dualarla anılan Şehit Polis Memuru Erdal Altunkaya’nın aziz hatırası, Güzelöz Köyü’nde bir kez daha gönüllerde tazelendi.

Bu anlamlı program, şehitlerin emaneti olan vatanın birlik ve beraberlik ruhuyla korunmaya devam edeceğinin güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçti.