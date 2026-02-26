Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü'nde bulunan 191. 'Kobra' Filo Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçağı önceki gece 00.49'da Yunanistan hava sahası sınırını kontrol amaçlı acil uçuş için havalandı. Uçak kalkıştan 3 dakika sonra İstanbul İzmir otoyolunun kenarına Naifli köyü bölgesine düştü. Yoğun yağışın etkili olduğu kaza bölgesinde Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken otoyol trafiğe kapatıldı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Başsavcı, 1 Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirerek olay yerine gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğramasına yönelik açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FIRLATMA SİSTEMİNİ SON ANDA ÇALIŞTIRDI

“Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir. 25 Şubat’ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir.

UÇAĞI TERK ETMEDİ

Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda şehit pilot için tören düzenlendi. Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve 10 yaşındaki kızı Nil Bolat'a taziyelerini iletti. Şehidin kızı Nil Bolat tören boyunca gözyaşı döktü. Tören sırasında iki F-16 uçağı şehide saygı uçuşu yaptı. Şehidin naaşı, memleketi İzmir'de Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze töreni sonrası Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Binbaşı Polat'ın görev arkadaşlarıyla çektirdiği son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın arka planında, "Ey ana! Eğer oğlun bir asuman aşkına tutulmuşsa, bırak uçsun" yazdığı görüldü.

Diğer yandan Şehit Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın 2020 yılında, görev yaptığı Konya Ana Jet Üssü'nde çekilen bir videoda, "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" dediği ortaya çıktı.