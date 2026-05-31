37 yaşındaki Şehit Ergün'ün naaşı, cenaze töreni için Nur Cami ve Külliyesi'ne götürüldü. Üç kardeşi olduğu öğrenilen şehidin uzman çavuş olan erkek kardeşi, cenaze törenine kamuflajıyla katıldı. Ergün'ün naaşı, Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, dün Ankara-Niğde Otoyolu'nun Bala kesiminde yoldaki lastik parçalarını temizlemek için çalışma yaptığı sırada, Esra Ç'nin idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.