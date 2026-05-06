Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 4 Ekim 2023 tarihinde şüpheli bir motosiklet takibi sırasında yaşanan trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Emirhan Şimşek’in kızı Ömür, başarısıyla babasının hatırasını onurlandırdı. Babasını kaybettiğinde henüz 7 yaşında olan ve eğitimine memleketi Hatay’da devam eden 2. sınıf öğrencisi Şimşek, Sidney’de gerçekleştirilen uluslararası organizasyonda gösterdiği üstün performansla dünya derecesi elde etti.

Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, bu anlamlı başarının ardından şehit emaneti Ömür Şimşek ve ailesiyle Hatay Polisevi’nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.