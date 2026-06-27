Yeniçağ Gazetesi
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Şehit kanıyla sulanan topraklarda kırmızı örtü: Gelincikler adeta şehitleri andı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından yeşeren meralar, açan gelincik ve sarı çiçeklerle rengarenk bir görünüme kavuştu. Bölgedeki doğal güzellikler, doğaseverler ve amatör fotoğrafçılar tarafından dronla ve kameralarla görüntülendi.

Kaynak: AA
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Şehit kanıyla sulanan topraklarda kırmızı örtü: Gelincikler adeta şehitleri andı - Resim: 1

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında bulunan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, son yağışların ardından doğa tamamen canlandı.

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Şehit kanıyla sulanan topraklarda kırmızı örtü: Gelincikler adeta şehitleri andı - Resim: 2

İlçe genelinde yeşeren meralar, aynı dönemde açan kırmızı gelincikler ve sarı çiçeklerle adeta görsel bir şölene dönüştü.

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Şehit kanıyla sulanan topraklarda kırmızı örtü: Gelincikler adeta şehitleri andı - Resim: 3

Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt bölgesinde yer alan Belencik köyü meraları, yoğun şekilde açan kırmızı gelinciklerle kaplandı ve bölge tamamen kırmızıya büründü.

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Şehit kanıyla sulanan topraklarda kırmızı örtü: Gelincikler adeta şehitleri andı - Resim: 4

İlçenin bir diğer noktası olan Hamamlı Düzü mevkisinde açan sarı çiçekler ise bölgenin kendine has doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

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Şehit kanıyla sulanan topraklarda kırmızı örtü: Gelincikler adeta şehitleri andı - Resim: 5

Oluşan bu göz alıcı manzaralar, bölgeye gelen doğaseverlerin ve amatör fotoğrafçıların yoğun ilgisini çekiyor. Doğa tutkunları çiçeklerle bezeli arazilerde bol bol fotoğraf çekerken, ortaya çıkan bu eşsiz manzaralar havadan dron kameralarıyla da kayıt altına alındı.

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Şehit kanıyla sulanan topraklarda kırmızı örtü: Gelincikler adeta şehitleri andı - Resim: 6

Bölgedeki doğal güzellikleri ölümsüzleştirmek için arkadaşlarıyla birlikte gelen amatör fotoğrafçı Şenay Vanlı, yağmurların ardından doğanın harika bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

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Şehit kanıyla sulanan topraklarda kırmızı örtü: Gelincikler adeta şehitleri andı - Resim: 7

Karakurt bölgesinde çok güzel gelincik alanları olduğunu belirten Vanlı, arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çekerek bu tabiat güzelliklerini herkese göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.

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