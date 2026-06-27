Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında bulunan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, son yağışların ardından doğa tamamen canlandı.
Şehit kanıyla sulanan topraklarda kırmızı örtü: Gelincikler adeta şehitleri andı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından yeşeren meralar, açan gelincik ve sarı çiçeklerle rengarenk bir görünüme kavuştu. Bölgedeki doğal güzellikler, doğaseverler ve amatör fotoğrafçılar tarafından dronla ve kameralarla görüntülendi.Kaynak: AA
İlçe genelinde yeşeren meralar, aynı dönemde açan kırmızı gelincikler ve sarı çiçeklerle adeta görsel bir şölene dönüştü.
Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt bölgesinde yer alan Belencik köyü meraları, yoğun şekilde açan kırmızı gelinciklerle kaplandı ve bölge tamamen kırmızıya büründü.
İlçenin bir diğer noktası olan Hamamlı Düzü mevkisinde açan sarı çiçekler ise bölgenin kendine has doğal güzelliğini gözler önüne serdi.
Oluşan bu göz alıcı manzaralar, bölgeye gelen doğaseverlerin ve amatör fotoğrafçıların yoğun ilgisini çekiyor. Doğa tutkunları çiçeklerle bezeli arazilerde bol bol fotoğraf çekerken, ortaya çıkan bu eşsiz manzaralar havadan dron kameralarıyla da kayıt altına alındı.
Bölgedeki doğal güzellikleri ölümsüzleştirmek için arkadaşlarıyla birlikte gelen amatör fotoğrafçı Şenay Vanlı, yağmurların ardından doğanın harika bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.
Karakurt bölgesinde çok güzel gelincik alanları olduğunu belirten Vanlı, arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çekerek bu tabiat güzelliklerini herkese göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.