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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Atatürk Parkında lokma hayrı düzenlendi.

Anma programına Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda lokma ikramı yapılırken, şehit İlhan Ongan için dualar edildi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını belirterek, onların fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Şehitlerin bağımsızlık ve vatan uğruna canlarını feda ettiğini vurgulayan Başkan Subaşı, birlik ve beraberlik ruhunun korunmasının en önemli sorumluluklardan biri olduğunu söyledi. Şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu dile getiren Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şehit İlhan Ongan'ın adının ve hatırasının Bilecik'te yaşamaya devam edeceğini belirten Subaşı, kahraman şehitlerin gelecek nesillere örnek olmaya devam edeceğini ifade etti.

Program boyunca vatandaşlarla sohbet eden Başkan Subaşı, lokma ikramına katılarak şehit Ongan için edilen dualara eşlik etti. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte katılımcılar, şehitlerin anısını yaşatmak adına düzenlenen programların büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Başkan Subaşı, konuşmasının sonunda tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek, şehit ailelerine sabır diledi ve "Şehitlerimizin fedakârlıklarını hiçbir zaman unutmayacak, onların emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.