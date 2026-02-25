Türkiye dün saat 00.50'de Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçağı görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu merkez ilçe Karesi’ye bağlı Naifli köyü kırsalına düşmesi ve Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olmasıyla sarsıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2020 yılında yayınladığı yeni yıl mesajında şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın da yer aldığı ortaya çıktı. Bolat videoda, "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" ifadelerini kullanıyor.
Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın ortaya çıkan son görüntüsüne sosyal medyada beğeni ve yorum yağıyor.