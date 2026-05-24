İstanbul Arnavutköy’de düzenlenen kurban bağışı programına; Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfı Genel Başkan Vekili İsmet Erdoğan, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Genel Başkan Vekili İsmet Erdoğan, bu anlamlı organizasyonu 3 yıldır geleneksel olarak sürdürdüklerini belirtti. Projenin kapsamına dair rakamları paylaşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün İstanbul'da 30 kurban bağışı gerçekleştiriyoruz. Vakfımız, Türkiye genelinde ise toplamda yaklaşık 100 kurban bağışında bulundu. Eş zamanlı olarak bu bağışları gerçekleştirdiğimiz illerimiz arasında Kastamonu, Amasya, Samsun, Erzurum, Ankara ve Batman yer alıyor. Gazi ve şehit ailelerimize kurbanlıklarını tek tek takdim ediyoruz."

VEKALETLE KESİM KOLAYLIĞI DA SAĞLANIYOR

Bağışlanan kurbanlıkların teslim süreci hakkında da bilgi veren Erdoğan, ailelerin tercihine göre kolaylık sağlandığını ifade etti. Kurbanlıklarını şimdiden teslim alan ailelerin yanı sıra dileyenlerin bayramda da vakıftan destek alabileceğini belirterek, "İsteyen ailelerimiz kurbanlıklarını kendileri götürebilirler. İsteyenler ise bayramın 2. günü gelip vekaletlerini vererek kurbanlarını burada kestirebilir; ardından paylara böldürerek hazır bir şekilde evlerine götürebilirler" dedi.

"MİLLETİMİZİN VEFA VE MİNNET DUYGUSUNUN BİR NİŞANESİ"

Şehit ve gazi ailelerinin özellikle bayram dönemlerinde yaşadığı burukluğu ve acıyı yüreklerinde hissettiklerini dile getiren İsmet Erdoğan, onların yanlarında olmayı bir borç bildiklerini vurguladı. Hizmetlerine kararlılıkla devam edeceklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ailelerimizin acılarını bir nebze olsun dindirebilmek ve azaltabilmek için her zaman görev başındayız. Vakfımızca yapılan bu anlamlı kurban bağışının; devletimizin ve milletimizin gazi ve şehitlerimize olan vefa ve minnet duyguları kapsamında görülmesini, ortak değerlerimizin bir paylaşımı olarak bilinmesini isterim."

Duygusal anların yaşandığı program, ailelere kurbanlıklarının teslim edilmesi ve çekilen anı fotoğraflarının ardından sona erdi.