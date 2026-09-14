MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası nedeniyle uzun yıllar cezaevinde kaldık. Cezaevi hayatımın son bir yılını da İmralı Adası’nda geçirdim.

Dolayısıyla İmralı’yı uzaktan anlatılan hikâyelerden değil, yaşayarak bilenlerdenim. Adayı karış karış bilirim.

Daha önce de yazmıştım. Bizim zamanımızda adada mahkûmlar arasında “Yılmaz Güney Köyü” diye anılan bir bölge vardı. Muhteşem bir plajı, denize açılan güzel bir konumu ve düz bir arazisi vardı.

Yılmaz Güney için burada özel olarak yapılmış bir ev de vardı. Biz İmralı’da yatarken o ev hâlâ duruyordu. Bugün ne durumdadır, ayakta mıdır, yıkılmış mıdır bilmiyorum. Ama benim gördüğüm ve hatırladığım budur.

Yılmaz Güney daha sonra İmralı’dan Isparta Yarı Açık Cezaevi’ne nakledildi. 1981 yılında izinli çıktığı cezaevine dönmeyerek yurt dışına kaçtı. Önce Meis üzerinden Avrupa’ya geçti, ardından Fransa’ya yerleşti.

Kaçışından sonra yalnızca sinemayla uğraşmadı. Türkiye aleyhindeki siyasi faaliyetlerin içerisinde yer aldı; Kürt ayrılıkçılığını savunan açıklamalar yaptı ve 1983 yılında Paris Kürt Enstitüsü’nün kuruluşunda yer aldı. Benim siyasi değerlendirmem açıktır: Türkiye’den kaçtıktan sonra Avrupa’da Türkiye aleyhine propaganda yaptı ve bölücülük faaliyetlerinin içerisinde bulundu.

Yıllar geçti.

Bu defa aynı adaya PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan getirildi.

Şimdi ise gazeteci Nagehan Alçı’nın kamuoyuna taşıdığı açıklamalar üzerinden Öcalan’ın İmralı’daki yaşam koşulları ve kendisi için hazırlandığı ileri sürülen “villa” tartışılıyor.

İnsan ister istemez soruyor:

Nereden nereye?

Çünkü ben o adada başka şeylere de şahit oldum.

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın mezarları da İmralı’daydı. Mezarlarının bakımsızlığını gördüğümüzde biz ülkücüler kendi harçlıklarımızdan para ayırıp bu üç devlet adamının mezarlarının bakımına katkıda bulunmuştuk.

Düşünün…

Dünün İmralı’sında idam edilmiş bir başbakanın ve iki bakanın bakımsız mezarlarına mahkûm ülkücüler kendi harçlıklarından para ayırıyordu.

Bugünün İmralı’sında ise PKK’nın kurucusunun yaşam koşulları üzerinden “villa” tartışıyoruz.

İşte tam burada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette meşhur ettiği o söz geliyor insanın aklına:

Nereden nereye!

Ama asıl soru bundan sonrasıdır:

Buradan nereye?

Daha düne kadar bu ülkede bir şehit haberi geldiğinde o evin penceresine Türk bayrağı asılırdı. Askerî erkân kapının önünde olur, televizyon kameraları çoğu zaman sıvası tamamlanmamış, mütevazı şehit evlerini gösterirdi.

Ben bugüne kadar bir şehidimizin cenazesinin lüks bir villadan kaldırıldığını pek hatırlamıyorum.

Bu ülkenin dar gelirli çocukları dağlarda, sınır boylarında, karakollarda can verirken geride kalan ailelerine çoğu zaman bir bayrak, bir madalya ve ömür boyu taşıyacakları acı kaldı.

Bugün ise aynı millet İmralı’daki “villa” iddiasını tartışıyor.

Elbette Nagehan Alçı’nın kamuoyuna taşıdığı bilgiler doğruysa…

O zaman milletin soru sorması gerekiyor:

Bu yapı nedir?

Kimin için hazırlanmıştır?

Masrafını kim karşılamıştır?

Hangi gerekçeyle hazırlanmıştır?

Ve en önemlisi, kamuoyunun henüz bilmediği başka neler vardır?

Çünkü mesele dört duvar, birkaç oda veya “villa” kelimesinden ibaret değildir.

Mesele, on binlerce insanını teröre kurban vermiş bir millete neyin anlatıldığı ve kapalı kapılar ardında neyin konuşulduğudur.

Barış elbette değerlidir. Bu ülkede hiçbir annenin bir daha evladının tabutuna sarılmamasını hepimiz isteriz.

Ancak barış başka şeydir, teröre veya terörün sembol isimlerine imtiyaz sağlandığı görüntüsünün doğması başka şeydir.

Şehit annesine izah edemeyeceğiniz hiçbir şeyi millete “barış” diye anlatamazsınız.

Devletin bize açıklamadığı şeyleri iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerden parça parça öğrenmek zorunda kalıyorsak ortada ayrıca ciddi bir şeffaflık problemi vardır.

Bugün bunu öğreniyoruz.

Yarın başka bir şeyi öğrenebiliriz.

Varsa verilenler de ortaya çıkar.

Varsa alınanlar da ortaya çıkar.

Varsa yapılan pazarlıklar da ortaya çıkar.

Çünkü zamanın değişmeyen bir hükmü vardır:

Gizli hiçbir şey sonsuza kadar gizli kalmaz.

Günün sonunda gerçekten barış isteyenlerle terörü meşrulaştırmaya çalışanların, vatanseverlikle siyasi hesap arasında tercih yapanların maskeleri düşer.

Bu milletin hafızasında hâlâ sıvasız şehit evleri var.

Benim hafızamda ise İmralı’da gördüğüm başka görüntüler de var:

Yılmaz Güney Köyü…

Oradaki özel ev…

Kendi harçlıklarımızla bakımına katkıda bulunduğumuz Menderes’in, Zorlu’nun ve Polatkan’ın mezarları…

Şimdi bunların yanına bir de Öcalan için hazırlandığı ileri sürülen “villa” tartışması eklendi.

Sayın Erdoğan’ın sözüyle bitirelim:

Nereden nereye…

Ama artık geçmişten çok geleceğin sorusunu sormak gerekiyor:

Buradan nereye?

Dipnot: Abdullah Öcalan için İmralı’da “villa” hazırlandığına ilişkin bilgi tarafımdan ortaya atılmış değildir. Kamuoyuna, iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerin açıklamaları üzerinden yansımıştır. Eğer bu bilgiler gerçek dışıysa veya iftiraysa bunun hesabı öncelikle bu bilgileri kamuoyuna taşıyanlardan sorulmalıdır. Devletin ilgili makamlarının açık ve tartışmaya yer bırakmayacak bir açıklama yapması ise bütün bu iddiaları sona erdirecek en doğru yoldur.