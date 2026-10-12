Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı

Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı

Ankara'da görev sırasında rahatsızlanıp şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Törene eşinin parkasıyla katılan şehit eşinin yürek yakan vedası gözyaşlarına boğdu.

Kaynak: DHA
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Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - Resim: 1

Ankara’da görev sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş (34), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - Resim: 2

Ankara'da görev sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

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Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - Resim: 3

Hastane morgundan alınan cenaze, önce baba ocağına ardından Abdülhamid Han Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - Resim: 4

Törende anne Emine ve baba Salih Güneş, güçlükle ayakta durdu. İmamın helallik almasının ardından cenaze namazı kılındı, daha sonra Yusuf Güneş'in Türk bayrağına bağlı tabutu top arabasına konuldu.

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Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - Resim: 5

Törene eşinin parkasıyla katılan Hüsne Güneş, tabutu okşayarak gözyaşı döktü. Elinde eşinin fotoğrafını taşıyan Güneş, bir süre tabutu tutarak cenaze aracına eşlik etti.

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Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - Resim: 6

2 çocuk babası Yusuf Güneş’in cenazesi, götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - Resim: 7
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Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - Resim: 8
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Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - Resim: 9
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Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - Resim: 10
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Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - Resim: 11
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Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - Resim: 12
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