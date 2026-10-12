Şehit eşinin yürek yakan görüntüleri: Uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı

Hastane morgundan alınan cenaze, önce baba ocağına ardından Abdülhamid Han Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.