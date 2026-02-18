Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Asayiş Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Serkan Özbaş’ın babası, Şehit Emniyet Amiri Nurettin Özbaş, şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet, saygı ve minnetle anıldı.



Yapılan açıklamada, Şehit Emniyet Amiri Nurettin Özbaş için Allah’tan rahmet dilenirken, aziz hatırası önünde saygıyla eğilinildi. Açıklamada, “Şehidimizin mekânı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerine yer verildi.



GÖREV VE HİZMET HAYATI

Nurettin Özbaş, Türkiye’de görev yaparken şehit düşen bir emniyet amiri olarak Türk Polis Teşkilatı’na uzun yıllar hizmet etti. Görevi süresince kamu düzeninin korunması, suçla mücadele ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması alanlarında sorumluluk üstlendi. Emniyet amirleri; il emniyet müdürlüklerine bağlı olarak yönetim, operasyon ve denetim faaliyetlerinde aktif rol alırken, Özbaş da bu görevleri icra ettiği sırada hayatını kaybederek şehit oldu.

Şehit Emniyet Amiri Nurettin Özbaş’ın adı, Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün “Şehitlerimiz” listesinde yer alırken, fedakârlığı ve hizmetleri kamuoyunda saygıyla anılmaya devam ediyor.

Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet ve minnetle yâd edilirken, şehit ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.