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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecikli şehit Ekrem Pehlivan, sene-i devriyesinde unutulmazken, annesi Halime Pehlivan’a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bozüyük İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, şehit Ekrem Pehlivan’ın annesi Halime Pehlivan’ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette Halime Pehlivan ile bir süre sohbet eden görevliler, talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Şehit ailesinin her zaman yanında olunduğu belirtilerek, devletin şehit yakınlarına yönelik desteğinin devam edeceği ifade edildi.

Ziyaret, şehit Ekrem Pehlivan’ın hatırasının yad edilmesi ve ailesine duyulan minnetin ifade edilmesiyle sona erdi.