Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti. Hayatının baharında şehit düşen öğretmeni vefatının 8’inci yılında Türkiye unutmadı.

Aybüke öğretmen için siyasi isimlerde anma mesajları gelmeye başladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Aybüke öğretmeni unutmazken, Bakanlar Mustafa Çiftçi ve Yusuf Tekin’de mesaj paylaştı.

ÇİFTÇİ: NOTALARI UMUTLA, EĞİTİMİ SEVGİYLE BULUŞTURAN GENÇ BİR EĞİTİMCİYDİ

İçişler Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden, şu ifadeleri kullandı:

“Aybüke Öğretmenimiz; notaları umutla, eğitimi sevgiyle buluşturan, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı yetiştirmek için büyük bir adanmışlıkla görev yapan genç bir eğitimciydi. Öğrencilerine ışık olmak için çıktığı kutlu yolda şehadet mertebesine erişmiş, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Şehadetinin yıl dönümünde, Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi; vatanımızın birliği, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizle birlikte rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun.”

TEKİN: ACIN HÂLÂ YÜREĞİMİZDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Aybüke öğretmenin meşhur Mağusa Limanı şarkısını seslendirdiği görüntüyü paylaşarak andı. Tekin, paylaşımında, “Mağusa Limanı’ndaki güzel sesin kulağımızda, acın hâlâ yüreğimizde. Terör örgütü tarafından bir karne günü çok sevdiği öğrencilerinden koparılan Şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi ve tüm şehitlerimizi hayırla ve rahmetle yâd ediyorum. Kabri nur, mekânı cennet olsun” dedi.

ÖZDAĞ: BUGÜN SÖZDE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" İÇİN TAVİZLER VERİLENLER TARAFINDAN KATLEDİLMİŞTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabı üzerinden, “Bugün sözde "terörsüz Türkiye" için tavizler verilen ve müzakereler yürütülen terör örgütü PKK'nın katlettiği öğretmenlerden sadece biriydi Aybüke öğretmen... Şehadetinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

AĞIRALİOĞLU: BİR GENÇ KADININ YARIM KALAN HAYALLERİNİ BU MİLLET UNUTMAZ

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir öğretmenin, bir genç kadının yarım kalan hayallerini bu millet unutmaz… Terörün karanlığı; çocuklarına umut olmak için yola çıkan bir öğretmenin ışığını söndüremedi. Aybüke Öğretmen, bu milletin vicdanında ve hafızasında yaşamaya devam ediyor. Şehit Öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyoruz; ruhu şad, mekânı cennet olsun…”