Şehit annesine “Terör örgütü” yalanı: Mersin’den İstanbul’a uzanan operasyon

Hesap sahibinin İstanbul’da yaşadığının belirlenmesi üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak çalışma başlattı. Berkan Ö. Gülbahar Mahallesi’nde bir sokakta yakaladı.Gözaltına alınan Berkan Ö. polise, hesabına gönderilen paraları bir kuyumcuda altına çevirdiğini, altınları buluştuğu başka bir şüpheliye teslim ettiğini ve bu kişiyle yeniden görüşeceğini söyledi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, buluşma günü altınları almak için Berkan Ö.’nün yanına gelen Abdulkadir Y.’yi (28) yakaladı.