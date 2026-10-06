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Kaynak: İHA

Adana’nın Kozan ilçesinde hastanede tedavi gören şehit Jandarma Er Baki Ünüvar’ın annesi Emine Ünüvar hayatını kaybetti. Şehit annesi Ünüvar, kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Er Baki Ünüvar’ın annesi Emine Ünüvar, yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ünüvar için bugün Kozan Asri Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hasan Boz, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, kurum müdürleri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Emine Ünüvar, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.