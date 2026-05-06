Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde, Sultangazi Kadın Kültür-Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi’nde (SU-MEKAN) düzenlenen programa ilgi büyüktü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, vatan uğruna can veren kahramanların anneleri ve eşleri onur konuğu olarak ağırlandı.

BAŞKAN DURSUN’DAN "SABIR" VE "MİNNET" MESAJI

Programa katılarak şehit ailelerini yalnız bırakmayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, konuklarla tek tek ilgilenerek Anneler Günü’nü kutladı. Konuşmasında şehitliğin yüce makamına değinen Başkan Dursun şunları söyledi:

"Bugün çok özel bir programda, başımızın tacı şehit annelerimizi ve eşlerimizi ağırlıyoruz. Allah sabrınızı artırsın, bu büyük bir imtihan. Bizler şehitlerimizin makamının cennet olduğunu biliyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza destekleri için teşekkür ediyor, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyorum."

"HAYATIN TEMPOSUNA BİRLİKTE ARA VERELİM İSTEDİK"

Programın ev sahibi Tuba Dursun ise kadınların günlük hayatın yoğunluğundan bir an olsun uzaklaşmalarını hedeflediklerini belirterek, "Sizlerle güzel vakit geçirmek, ortak anılar biriktirmek istedik. İyi ki geldiniz, davetimize icabet ettiniz" ifadelerini kullandı.

Sıcak bir sohbet ortamında, çay ve ikramlar eşliğinde geçen programda Sultangazi Sosyal Hizmetler Müdürü Elif Yazgan Vural da kadınlarla yakından ilgilendi. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara günün anısına çiçek takdim edildi. Program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.