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Ahmet Arslan kullandığı halk otobüsüne binen ve şehit ailesi kartını gösteren, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Üsteğmen Mehmet Esin'in eşi Sevil Esin'i "Hoş geldiniz, ellerinizden öperim" sözleriyle karşıladı.

Yaşanan bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Sevil Esin, şoförün nazik yaklaşımından dolayı teşekkür etti. Paylaşım kısa sürede ilgi görürken, Arslan'ın davranışı takdir topladı.

ÇEYREK ALTIN VE PLAKETLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Aynı zamanda Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı olan Sevil Esin'in paylaşımının ardından, Aydın Şoförler Odası harekete geçti. Oda Başkanı Semih Özmeriç tarafından Ahmet Arslan'a çeyrek altın ve teşekkür plaketi takdim edildi.

"BU DAVRANIŞ BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Törende konuşan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, şoför Arslan'ın örnek bir davranış sergilediğini belirterek şunları söyledi:

"Şoför arkadaşımızın hürmet dolu yaklaşımı bizi çok duygulandırdı. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların aileleri bizim için çok değerli. Onlar sayesinde bu güzel vatan ayakta duruyor. Ahmet Arslan da bu bilinçle hareket ederek mesleğini en iyi şekilde icra eden bir kardeşimiz. Biz de bu anlamlı davranışını ödüllendirmek ve kendisini onurlandırmak istedik."

Şehit eşine gösterdiği saygıyla gündeme gelen Ahmet Arslan'ın davranışı, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.