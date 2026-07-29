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AK Parti, şehit yakınları ile gazilerin mali ve sosyal haklarını güçlendirmeyi amaçlayan 12 maddelik kanun teklifinde sona yaklaştı. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda şekillenen düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

AYLIKLARA NET ASGARİ ÜCRET GÜVENCESİ

Teklif taslağına göre, şehit aileleri ve gazilere bağlanan aylıklar net asgari ücretin altında kalmayacak. Düzenleme daha önce bağlanan aylıkları da kapsayacak ancak geriye dönük fark ödemesi yapılmayacak.

BAKIM DESTEĞİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Bakıma muhtaç gaziler ile vazife malullerine ödenen bakım desteğinde de artış öngörülüyor. Hâlihazırda net asgari ücretin iki katı olarak ödenen destek, yeni düzenlemeyle dört katına çıkarılacak.

15 TEMMUZ GAZİLERİNE ŞEREF AYLIĞI

Teklifte, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanmasına rağmen malul sayılmayan veya malullük derecesi belirlenmeyen gazilere de muharip gazilerle aynı tutarda şeref aylığı bağlanması yer alıyor. Bu aylık mirasçılara devredilmeyecek ve ayrıca yeni bir sosyal güvenlik statüsü oluşturmayacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE YARALANANLARA YENİ HAKLAR

Terörle mücadelede ağır yaralanmasına rağmen malul sayılmayan güvenlik personeli ve güvenlik korucularına muharip gazi statüsü verilmesi planlanıyor. Böylece bu kişiler de şeref aylığı ile muharip gazilere tanınan haklardan yararlanabilecek.

AK Parti'nin teklif üzerindeki çalışmalarını kısa süre içinde tamamlayarak düzenlemeyi bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor.