Kaynak: ANKA

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gazilerin, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için Güvenpark'ta başlattığı oturma eylemi 13. gününde devam ediyor. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, açıklamalarda bulundu.

Çerçioğlu, yaptığı açıklamada "Sağ olsun belediye 4 adet şemsiye gönderdi. Sabah da bir tane taziye çadırını andıran çadır geldi. Sabaha kadar onların altında oturarak yağmurun içerisinde bekledik. Bu mücadeleye başlarken bu tür zorluklarla karşılaşabileceğimizi biliyorduk. Biz bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız, bize hakkımızı vermeden hiç kimse bizi buradan çıkaramaz" ifadelerine yer verdi.

HULUSİ AKAR’A TEPKİ!

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a tepki gösteren Çerçioğlu, "Hulusi Akar hala daha çok ayıp ediyor. Bizi sanki böyle bir siyasi partinin arkasına takılmış marjinal grup olarak adlandırıyor. Buraya bütün muhalefet partilerinin genel başkanlarının tamamı geldi. Biz herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi değiliz, biz sadece hakkımız olanı istiyoruz” sözlerini sarf etti.

“Hulusi Akar'ın saat başı attığı tweetler kendisini kurtarmayacaktır. Ya buraya gelip bizimle bu mücadelemizde ne istediğimizi dinlemek zorunda ya da istifa edip gitsin” diyen Çerçioğlu, “Milli Savunma Komisyonu Başkanı bu şekilde davranamaz. Burada askerler duruyorken, aynı silah arkadaşları duruyorken gelip bizi dinlemeden oradan bir iki tane tweet atmak, bilmem ne yapmak bizi bunların hiçbiri ilgilendirmiyor. Eğer gaziye gelip, şehit ailesine gelip sorunu dinleyecekse onların hepsi burada, buyursun gelsin. Davet ediyorum kendisini” açıklamasını yaptı.

Çerçioğlu, sözlerinin devamında “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nı davet ediyorum, Şehit Gazi Genel Müdürünü davet ediyorum. 13 gün geçmesine rağmen bir memur dahi gelmemiştir. Ayıp ediyorlar. Bu görüntü Türkiye'nin ayıbıdır. Lütfen gelsinler, bizi daha fazla rezil kepaze etmesinler burada. Hepsini bekliyoruz." dedi.

“GERÇEKTEN AYIP EDİYORLAR”

13 gün boyunca muhalefet partilerinin tamamının kendilerini ziyaret ettiğini belirten Çerçioğlu, BBP, MHP ve AK Parti'den kimsenin kendilerini ziyarete gelmediğini ifade ederek "En üzücü olan taraf da şu: Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi, bütün siyasi yaşantısı boyunca terör, şehit, gazi bunun üstünde yoğunlaşmıştır söylemlerinde. Ona rağmen buraya ne ülkü ocaklarından ne genel merkezlerinden ne genel başkan yardımcılarından bir kişi dahi gelmemiştir. Gerçekten ayıp ediyorlar” sözlerini sarf etti.

“Siz siyasi hayatınız boyunca bu söylem üstünden gittiniz. Sanırım onlar da bizi marjinal bir grup gibi adlandırıyor. Asla böyle bir şey yok. Buradaki arkadaşlarıma sorun, bunlar sıvasız evden çıkan insanlar. Marjinal kelimesinin manasını bilmiyorlardır, nasıl marjinal bir grup olabilirler? Hayatlarını yirmi yaşında vermiş, uzuvlarını yirmi yaşında vermiş insanlar topluluğuyuz. Buyursunlar gelsinler, ne istediğimizi anlatalım” ifadelerini kullanan Çerçioğlu, “Gelsinler, desinler ki 'Hayır, siz bunu hak etmiyorsunuz' derlerse biz yine alanı terk ederiz ama bu bizim hakkımız. Vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz hakkımızı almadan buradan asla ayrılmıyoruz." dedi.