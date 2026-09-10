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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda muhtelif miktarda sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şehirlerarası bir otobüste seyahat eden şahısların üzerinde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramada muhtelif miktarda sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli; “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçları kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.