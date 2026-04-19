İddiaya göre, terminalde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir yolcu ile otobüs şoförü arasında gerginlik yaşandı. Karşılıklı atışmaların dozunun artmasıyla taraflar peronların ortasında birbirine saldırdı. Diğer yolcuların ve çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yaşanan arbede, terminalde kısa süreli panik yarattı.

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kavgayı ayırmak için çevredeki vatandaşlar ve terminal görevlileri araya girdi. Uzun uğraşlar sonucunda taraflar birbirinden uzaklaştırılırken, kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu ve çevredekilerin kavgayı durdurmak için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından terminale güvenlik güçleri sevk edildi. Kavganın çıkış sebebinin netleştirilmesi ve tarafların şikayetçi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Seyahat etmek için terminalde bulunan yolcular ise kavganın sona ermesinin ardından derin bir nefes aldı.