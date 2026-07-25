Zamanın şehirdekinden çok daha yavaş ve anlamlı aktığı bu dağlarda, tazelenmenin ve sadeliğin tadını çıkarıyorum. Görkemli dağ manzaralarına karşı durup soluklanmak, insana hayatın koşturmacası içinde neleri kaçırdığını bir kez daha hatırlatıyor.

İnanıyorum ki en güzel satırlar ve en içten anlatılar biraz demlenmeyi hak ediyor. Söz verdiğim o büyülü şehri, haftaya zihnimi ve ruhumu tamamen yenilemiş olarak, yeni keşiflerle birlikte kaleme alacağım.

Şimdilik gözlerimi bu muazzam coğrafyaya, zihnimi ise dinginliğe teslim ediyorum. Siz de bu hafta kendinize küçük de olsa bir mola verin; zihninizi gündelik telaşlardan arındıracak bir nefes alanı yaratın.

Sevgiyle ve dağların taze havasıyla kalın.