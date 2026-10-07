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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu’nda görev yapan çok sayıda isim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından görevlerini bıraktı.

Kurul üyeleri tarafından yapılan açıklamada, istifa kararının kentin sosyokültürel iradesine ve tiyatro ile seyirci arasındaki güven ilişkisine sahip çıkmak amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada, Tugay’ın İzmirlilerin ve seyircilerin iradesini dikkate almayan yaklaşımının kabul edilmediği ifade edildi.

Abdülkadir Çevik, Efdal Sevinçli, Hakan Dündar, Hülya Savaş, Müjdat Albak, Orhan Alkaya, Semih Çelenk, Tamer Levent ve Zeynep Altıok Akatlı tarafından imzalanan metinde, Şehir Tiyatrosu’nun bağımsızlığını koruyarak faaliyetlerini sürdürmesinin önüne geçebilecek girişimlere karşı mücadele edileceği kaydedildi.

İstifa metninde, tiyatronun bağımsız yapısının korunmasının sanat hayatının devamlılığı açısından önem taşıdığı vurgulandı.

LEVENT ÜZÜMCÜ'NÜN DE İSTİFASI BEKLENİYOR

Ev hapsinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü’nün de gün içinde görevinden ayrılmasının beklendiği bildirildi.