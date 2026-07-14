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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen Yaratıcı Drama Atölyesi, 10-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençleri sanatla buluşturdu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, yaratıcı drama çalışmalarıyla hem eğlendiler hem de iletişim ve ifade becerilerini geliştirme fırsatı yakaladılar.

SANATLA GELİŞEN NESİLLER İÇİN YARATICI ATÖLYE

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen Yaratıcı Drama Atölyesi, 10-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Yılmaz İçöz Sahnesi'nde düzenlenen atölye çalışmaları, çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sunarken sosyal becerilerini güçlendirmelerine de olanak sağladı.

HAYAL GÜCÜ VE İFADE BECERİLERİ GELİŞTİRİLDİ

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yunus Emre Bozdoğan tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar; yaratıcı drama teknikleriyle duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmeyi, ekip çalışmasını, doğaçlama yapmayı ve sahne üzerinde kendilerini daha etkili biçimde ortaya koymayı deneyimlediler.

Eğlenceli ve uygulamalı etkinliklerle geçen atölye sürecinde çocuklar, hayal güçlerini geliştirirken özgüvenlerini artırma ve iletişim becerilerini güçlendirme fırsatı da buldular.

ATÖLYELER SERTİFİKA İLE TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen atölye programının sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.