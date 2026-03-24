İstanbul’da tiyatro perdeleri bu hafta hiç kapanmıyor. Şehir Tiyatroları, 25-29 Mart haftasında hem yetişkinleri hem de çocukları mest edecek bir program hazırladı. Biletlerin hızla tükendiği bu haftada öne çıkan duraklar ve oyunlar şöyle:

SAHNEDE DEVLER GEÇİDİ: DRAMDAN HİCVE

Yetişkinler için hazırlanan programda, toplumsal eleştiriden içsel hesaplaşmalara kadar her duyguya yer var. İşte haftanın öne çıkan yetişkin oyunları:

Haramiler: Musahipzade Celal'in kaleminden çıkan bu hiciv, yozlaşmış yöneticileri Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde eleştiriyor.

Cadı Kazanı: Arthur Miller'ın efsane eseri, hukuk ve inanç sömürüsünü Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde gözler önüne seriyor.

Fosforlu Cevriye: 1930'ların İstanbul nostaljisi ve bir aşk hikayesi müzikal dille Ümraniye Sahnesi'nde.

Köpek Kalbi: Mihail Bulgakov'un Sovyet Rusya eleştirisi ve bir köpeğin insana dönüşüm yolculuğu Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde izleyiciyi bekliyor.

Geçmişin Gölgesi & Sivrisinekler: Modern zaman hesaplaşmaları ve bilim dünyasının karanlık noktaları Müze Gazhane sahnelerinde.

PAZAR GÜNÜ SAHNE ÇOCUKLARIN!

29 Mart Pazar günü Şehir Tiyatroları tüm kapılarını minik sanatseverlere açıyor. Eğitici ve fantastik 6 farklı çocuk oyunu çocukları bekliyor.

Sevdalı Bulut (Nazım Hikmet), Masal, Fındıkkıran ve geri dönüşüm bilincini aşılayan Çöpsüz Dünya çocukların hayal dünyasının renklendirecek.

HAFTANIN SÜRPRİZİ: "BİRDENBİRE" ORHAN VELİ

Haftanın özel etkinliklerinden biri de Müze Gazhane Meydan Sahne'de gerçekleşecek olan "Birdenbire" dinletisi. Orhan Veli'nin eşsiz şiirleri, görsel tasarımlar ve canlı müzik eşliğinde sahneye taşınacak. İstanbul'u dinlemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsat.

Sanat ajandanıza not almayı unutmayın. Biletler Şehir Tiyatroları gişelerinde ve mobil uygulamada satışta.