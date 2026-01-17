İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sömestir Festivali başlıyor. İzmir Şehir Tiyatroları, 21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek festival kapsamında tiyatrosever minikler ve genç izleyicilere dopdolu bir program sunacak.

Festival boyunca sahnelenecek oyunlar; hayal gücünü besleyen, sorgulamaya ve keşfetmeye teşvik eden anlatılarıyla çocuklar ile gençlerin sanatsal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. İzmir Şehir Tiyatroları, bu özel festivalle ara tatili yalnızca bir dinlenme süreci olmaktan çıkararak, unutulmaz ve ilham verici bir kültür deneyimine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Sömestir Festivali’nde İzmir Şehir Tiyatroları’nın repertuvarında yer alan Don Kişot - Çağdaş Bir Masal, Soytarılar Okulu ve Şehirler Yollar Hikâyeler adlı oyunlar izleyiciyle buluşacak. Don Kişot - Çağdaş Bir Masal, 21, 24, 25 ve 28 Ocak tarihlerinde İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde sahnelenecek. Soytarılar Okulu 24 ve 25 Ocak’ta, Şehirler Yollar Hikâyeler ise 30 Ocak, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sahnesi’nde oynanacak. Ara tatili kültür ve sanatla değerlendirmek isteyen çocuklar ve gençler, yaş gruplarına uygun seçilen oyunlarla keyifli anlar yaşayacak.